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SeaSonic выпустила три блока питания серии Prime Fanless с 12-летней гарантией

02 марта 2020, 12:42




SeaSonic выпустила три новых безвентиляторных блока питания серии Prime Fanless. Новичками линейки оказались блоки питания Prime Fanless TX-700, Prime Fanless TX-500 и Prime Fanless PX-450 мощностью 700, 500 и 450 Вт соответственно.

SeaSonic Prime Fanless TX-700


SeaSonic Prime Fanless TX-700 имеет сертификат 80 Plus Titanium, тогда как Prime Fanless TX-500 и PX-450 получили сертификат 80 Plus Platinum для сети 230 В. Эффективность первого блока питания не опускается ниже 95%, при эффективности двух последних - около 93%.

SeaSonic Prime Fanless TX-500


Все три блока питания имеют модульную конструкцию. При этом в Prime Fanless TX-700 предусмотрены два 8-контактных разъёма EPS, четыре PCIe (6+2) и двенадцать разъёмов SATA. В случае с Prime Fanless TX-500 и PX-450 мы имеем дело с двумя разъёмами EPS (8-pin), только двумя PCIe (6+2) и восемью SATA.

SeaSonic Prime Fanless PX-450


На SeaSonic Prime Fanless TX-700, Prime Fanless TX-500 и PX-450 распространяется 12-летняя гарантия производителя, что, вероятно, связано с отсутствием у них движущихся частей.



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