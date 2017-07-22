SeaSonic выпустила три новых безвентиляторных блока питания серии Prime Fanless. Новичками линейки оказались блоки питания Prime Fanless TX-700, Prime Fanless TX-500 и Prime Fanless PX-450 мощностью 700, 500 и 450 Вт соответственно.
SeaSonic Prime Fanless TX-700 имеет сертификат 80 Plus Titanium, тогда как Prime Fanless TX-500 и PX-450 получили сертификат 80 Plus Platinum для сети 230 В. Эффективность первого блока питания не опускается ниже 95%, при эффективности двух последних - около 93%.
Все три блока питания имеют модульную конструкцию. При этом в Prime Fanless TX-700 предусмотрены два 8-контактных разъёма EPS, четыре PCIe (6+2) и двенадцать разъёмов SATA. В случае с Prime Fanless TX-500 и PX-450 мы имеем дело с двумя разъёмами EPS (8-pin), только двумя PCIe (6+2) и восемью SATA.
На SeaSonic Prime Fanless TX-700, Prime Fanless TX-500 и PX-450 распространяется 12-летняя гарантия производителя, что, вероятно, связано с отсутствием у них движущихся частей.
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