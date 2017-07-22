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Рендеры недорогого смартфона Samsung Galaxy A41 появились в сети

02 марта 2020, 13:27





Samsung в ближайшие месяцы собирается представить новый смартфон Galaxy A41, а в сети тем временем появляется все больше утечек, касающихся этой новинки. Появившиеся на днях рендеры телефона мягко намекают нам на то, что смартфон унаследует новое устройство камеры, которое впервые было представлено на Galaxy S20.

samsung a41


Система камер включает в себя три камеры, но точно известно лишь, что основная камера будет 48-мегапиксельной. Вероятно, две другие будут широкоугольной и телеобъективом.

Также понятно, что Galaxy A41 будет оснащен дисплеем Infinity U, в каплевидной выемке которого будет размещена 25-мегапиксельная фронтальная камера.

Samsung Galaxy A41 будет работать на чипсете MediaTek Helio P65 с 4 ГБ памяти в сочетании с 64 и 128 ГБ. В качестве "операционки" будет установлена One UI 2.0 на базе Android 10. Питать смартфон будет батарея емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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