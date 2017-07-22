Realme сегодня официально представила свой первый фитнес-трекер, который уже успели окрестить в народе "убийцей" Xiaomi Mi Band. Гаджет, получивший название Realme Band, стал одним из первых продуктов IoT (Интернет вещей) компании. Гаджет поставляется с цветным дисплеем и имеет одну кнопку в нижней части экрана, которая отвечает за навигацию по меню, а также позволяет сменять режимы.
Трекер предлагает множество вариантов активности. Здесь и правду есть выбор для каждого - это бег, ходьба, езда на велосипеде, походы, скалолазание, йога, фитнес и даже крикет. Благодаря встроенному пульсометру устройство также способно измерять частоту сердечных сокращений пользователя и количество сжигаемых калорий в ходе любой из вышеупомянутых нагрузок.
Realme Band защищён от воды по стандарту IP68 и подключается к смартфону по интерфейсу Bluetooth. Таким образом, он может показывать сообщения и другие уведомления. Гаджет также может отслеживать сон и заряжаться напрямую через его корпус. Это означает, что вам не нужно носить с собой дополнительный провод, а можно просто подключить его к порту адаптера, ноутбука или ПК.
Дизайн Realme Band просто и в целом не сильно отличается от аналогичных продуктов. Однако он может быть выполнен в совершенно разнообразных цветах, включая желтый и зеленый. Realme Band официально поступит в продажу 5 марта 2020 года.
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