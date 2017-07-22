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Xiaomi показала возможности беспроводного зарядного устройства на 40 Вт

02 марта 2020, 15:47





Беспроводной зарядкой вряд ли можно удивить современное поколение гиков, тем не менее по основным параметрам эта технология постоянно отстает от своего проводного аналога. Но недавние технологические успехи ряда производителей позволяют с уверенностью сказать, что беспроводная зарядка заметно прибавила в своих возможностях. Так, Xiaomi сегодня продемонстрировала новое беспроводное зарядное устройство на 40 Вт.

Беспроводное зарядное устройство


Вице-президент группы Xiaomi Чанг Ченг опубликовал на своем официальном аккаунте Weibo видео, где подробно описана модифицированная версия смартфона Mi 10 Pro с аккумулятором на 4000 мАч. Эта тестовая модель была заряжена новым беспроводным быстрым зарядным устройством. Чтобы зарядить батарею телефона до 57% понадобилось всего 20 минут. На полный заряд необходимо в два раза больше времени.

Прототип беспроводного быстрого зарядного устройства, использованного в тестах, как сообщается, содержит вертикальный воздухоохладитель, помогающий регулировать тепловые потоки. На данный момент Mi Charge Turbo, который предлагает решение для зарядки 30 Вт, является лучшим предложением беспроводной зарядки от китайского технического гиганта, который доступен на рынке. Таким образом, прототип, показанный на видео, также может быть запущен в ближайшее время, учитывая, что технология зарядки 40 Вт не является существенным скачком по сравнению с сегодняшней итерацией.



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