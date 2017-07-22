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Процессоры Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X показали схожую производительность

02 марта 2020, 18:17





Последние тесты флагманского и готовящегося к выпуску 10-ядерного процессора Intel Core i9-10900K, снова просочились в интернет. На этот раз тестирование проводилось на материнской плате ASRock Z490M Pro4 совместно с двумя модулями DDR4 по 8 Гбайт с частотой 3200 МГц.

Процессоры Intel i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X показали схожие результаты производительности


В результате, Intel Core i9-10900K набрал 28940 баллов в бенчмарке 3DMark Firestrike, что лишь немного не дотягивает до уровня AMD Ryzen 9 3900X, набравшего в этом же тесте 30 415 баллов. При этом стоит обратить внимание, что хотя у Intel есть огромное преимущество в тактовой частоте по сравнению с архитектурой AMD Zen 2, но процессор AMD содержит больше ядер и потоков.

Процессоры Intel i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X показали схожие результаты производительности


Проведенное тестирование даже близко нельзя сравнить с возможными высокопроизводительными конфигурациями памяти, которые можно запустить на каждой из названных платформ. Поэтому стоит ожидать, что с большим количеством памяти производительность процессоров будет в разы выше.

Процессор Intel Core i9-10900K - флагманский процессор, основанный на архитектуре Skylake и работающий на усовершенствованной версии 14-нм техпроцесса, допускающей небольшое увеличение тактовой частоты и добавление большего количества ядер.

В соответствии со спецификациями, Core i9-10900K имеет 10 ядер, 20 потоков, общий кэш 20 МБ и TDP 125 Вт. Чип работает на базовой частоте 3,7 ГГц и с возможностью разгона до 5,1 ГГц. Однако благодаря технологии Intel Turbo Boost Max 3.0 его тактовая частота может быть увеличена до 5,2 ГГц на одном ядре или до 4,9 ГГц на всех ядрах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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