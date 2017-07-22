Последние тесты флагманского и готовящегося к выпуску 10-ядерного процессора Intel Core i9-10900K, снова просочились в интернет. На этот раз тестирование проводилось на материнской плате ASRock Z490M Pro4 совместно с двумя модулями DDR4 по 8 Гбайт с частотой 3200 МГц.
В результате, Intel Core i9-10900K набрал 28940 баллов в бенчмарке 3DMark Firestrike, что лишь немного не дотягивает до уровня AMD Ryzen 9 3900X, набравшего в этом же тесте 30 415 баллов. При этом стоит обратить внимание, что хотя у Intel есть огромное преимущество в тактовой частоте по сравнению с архитектурой AMD Zen 2, но процессор AMD содержит больше ядер и потоков.
Проведенное тестирование даже близко нельзя сравнить с возможными высокопроизводительными конфигурациями памяти, которые можно запустить на каждой из названных платформ. Поэтому стоит ожидать, что с большим количеством памяти производительность процессоров будет в разы выше.
Процессор Intel Core i9-10900K - флагманский процессор, основанный на архитектуре Skylake и работающий на усовершенствованной версии 14-нм техпроцесса, допускающей небольшое увеличение тактовой частоты и добавление большего количества ядер.
В соответствии со спецификациями, Core i9-10900K имеет 10 ядер, 20 потоков, общий кэш 20 МБ и TDP 125 Вт. Чип работает на базовой частоте 3,7 ГГц и с возможностью разгона до 5,1 ГГц. Однако благодаря технологии Intel Turbo Boost Max 3.0 его тактовая частота может быть увеличена до 5,2 ГГц на одном ядре или до 4,9 ГГц на всех ядрах.
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