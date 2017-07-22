В 2020 году стандарт Wi-Fi 6 быстро становится нормой, как в смартфонах, так и в маршрутизаторах Wi-Fi. Как оказалось в этом сегменте на рынке Китая и мира в целом доминирует компания Huawei.
По данным аналитиков, продукты Huawei с Wi-Fi 6 занимают первое место с 49,7% от общей доли рынка в Китае. По всему земному шару (исключая Северную Америку), китайский гигант завладел 39% международного рынка.
Huawei была первой компанией начавшей выпускать решения с поддержкой Wi-Fi 6 еще в 2019 году. Они также значительно опережают конкурентов с различными патентами, касающимися стандарта 802.11 ax. Помимо этого производитель один из главных новаторов в инфраструктуре и оборудовании 5G, поэтому совсем неудивительны текущие успехи Huawei в Wi-Fi 6.
Например недавно компания запустила свою серию AX3 маршрутизаторов Wi-Fi 6 . Причина их конкретного упоминания связана с его свойствами, так как это был первый интеллектуальный маршрутизатор Wi-Fi 6. Он вышел на рынок 24 февраля 2020 года. Это двухдиапазонный маршрутизатор со скоростью до 3000 Мбит / с (2.4GHz600Mbps + 5GHz 2400Mbps).
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