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NVIDIA перенесла в онлайн GTC 2020

03 марта 2020, 07:20





NVIDIA все же решила сдаться и, несмотря на все свои заверения, перенесла грядущий GTC 2020 из офлайна в онлайн. Об этом компания заявила сегодня. В NVIDIA подчеркнули, что мероприятие пройдет в те же сроки с 22-26 марта.

Nvidia перенесла GTC 2020


Как и планировалось, в прямом эфире с докладом выступит глава компании Дженсен Хуанг. Также будут доступны доклады всех докладчиков, которые планировали выступить на конференции. Участники программы разработчиков NVIDIA смогут задать все интересующие вопросы исследователям, инженерам и архитекторам решений NVIDIA.

В компании подчеркнули, что вернут средства всем, кто успел приобрести билеты на GTC, а также выразили благодарность партнерам мероприятия и людям причастным к его подготовке.

Ранее из-за коронавируса в мире уже был отменен ряд знаковых мероприятий, в том числе и Mobile World Congress 2020 в Барселоне.



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