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Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ добрались до России

03 марта 2020, 09:11


Корейская Samsung объявила о начале продаж новейших беспроводных наушников Galaxy Buds+ в России. Они были созданы при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники и отличаются не только качественным звуком, но и заметно более продолжительным временем автономной работы по сравнению с предшественником.

Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+


Samsung Galaxy Buds+ оснащаются двухполосными динамиками с чётким, естественным и сбалансированным звучанием с чистыми верхними нотами и выраженными басами. Благодаря адаптивной системе из трёх микрофонов новинка обеспечивает чистую передачу голоса, даже если пользователь разговаривает в очень шумном месте. А удобная посадка Galaxy Buds+ обеспечивается благодаря их эргономичной форме и возможности подобрать ушные вкладыши и держатели подходящего размера.




Но самым важным преимуществом наушников стало заметно выросшее время автономной работы, которое теперь достигает 11 часов. А при использовании зарядного кейса это время и вовсе может быть удвоено. При этом быстрая зарядка всего за 3 минуты даст пользователям дополнительный час прослушивания.

Наушники Samsung Galaxy Buds+ уже появились в России в чёрном, белом и голубом цветах по рекомендованной цене 10 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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