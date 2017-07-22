Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ добрались до России
03 марта 2020, 09:11
Корейская Samsung объявила о начале продаж новейших беспроводных наушников Galaxy Buds+ в России. Они были созданы при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники и отличаются не только качественным звуком, но и заметно более продолжительным временем автономной работы по сравнению с предшественником.
Samsung Galaxy Buds+ оснащаются двухполосными динамиками с чётким, естественным и сбалансированным звучанием с чистыми верхними нотами и выраженными басами. Благодаря адаптивной системе из трёх микрофонов новинка обеспечивает чистую передачу голоса, даже если пользователь разговаривает в очень шумном месте. А удобная посадка Galaxy Buds+ обеспечивается благодаря их эргономичной форме и возможности подобрать ушные вкладыши и держатели подходящего размера.
Но самым важным преимуществом наушников стало заметно выросшее время автономной работы, которое теперь достигает 11 часов. А при использовании зарядного кейса это время и вовсе может быть удвоено. При этом быстрая зарядка всего за 3 минуты даст пользователям дополнительный час прослушивания.
Наушники Samsung Galaxy Buds+ уже появились в России в чёрном, белом и голубом цветах по рекомендованной цене 10 990 рублей.
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