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Sony готовит очень странный бюджетный смартфон

03 марта 2020, 09:55


Компания Sony готовится выпустить новый бюджетный смартфон. Очень странный бюджетный смартфон под названием Sony S20A, характеристики которого выглядят, мягко говоря, необычно.

Sony готовит очень странный бюджетный смартфон

Sony Xperia Z1 Compact (2014)


Новинка уже была замечена в базе данных китайского TENAA, который и опубликовал все характеристики этого смартфона. Его оснастят непривычно маленьким 5,45-дюймовым дисплеем с ещё более необычно низким разрешением 960х480 пикселей, фронтальной 2-Мп и тыльной 5-Мп камерами, 4-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц, поддержкой 4G-сетей и мощным аккумулятором на 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев у смартфона, скорее всего, отсутствует.

Ну а самое странное мы приберегли на потом. Что вы скажете о выпущенном в 2020 году смартфоне с операционной системой Android 6.0 Marshmallow? А как вам ультрабюджетный смартфон в конфигурациях с 3, 4 или 6 Гбайт ОЗУ и 32, 64 или 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти? А ведь именно таким гаджетом, если верить TENAA, и окажется новый Sony S20A.




Конечно, все это можно списать на опечатки, допущенные специалистами TENAA. Но таких опечаток набирается слишком много, и выглядят они настолько дико, что вполне могут соответствовать действительности. И, если это действительно так, мы с чистой совестью отдадим Sony S20A звание самого странного смартфона 2020 года.



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