Компания Sony готовится выпустить новый бюджетный смартфон. Очень странный бюджетный смартфон под названием Sony S20A, характеристики которого выглядят, мягко говоря, необычно.
Sony Xperia Z1 Compact (2014)
Новинка уже была замечена в базе данных китайского TENAA, который и опубликовал все характеристики этого смартфона. Его оснастят непривычно маленьким 5,45-дюймовым дисплеем с ещё более необычно низким разрешением 960х480 пикселей, фронтальной 2-Мп и тыльной 5-Мп камерами, 4-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц, поддержкой 4G-сетей и мощным аккумулятором на 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев у смартфона, скорее всего, отсутствует.
Ну а самое странное мы приберегли на потом. Что вы скажете о выпущенном в 2020 году смартфоне с операционной системой Android 6.0 Marshmallow? А как вам ультрабюджетный смартфон в конфигурациях с 3, 4 или 6 Гбайт ОЗУ и 32, 64 или 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти? А ведь именно таким гаджетом, если верить TENAA, и окажется новый Sony S20A.
Конечно, все это можно списать на опечатки, допущенные специалистами TENAA. Но таких опечаток набирается слишком много, и выглядят они настолько дико, что вполне могут соответствовать действительности. И, если это действительно так, мы с чистой совестью отдадим Sony S20A звание самого странного смартфона 2020 года.
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