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Анонс iiyama ProLite X4372UHSU: 43-дюймовый монитор с 4К-разрешением

03 марта 2020, 11:03





Компания iiyama анонсировала новое дополнение к линейке мониторов - модель ProLite X4372UHSU. В нем используется 43-дюймовая панель типа IPS. Частота обновления составляет 60 Гц с разрешением 4К. Присутствует поддержка HDR, время отклика составляет 4 мс. Яркость ProLite X4372UHSU - 450 кд/м, контрастность - 1300:1.

iiyama ProLite X4372UHSU


iiyama ProLite X4372UHSU имеет два разъема HDMI, два порта DisplayPort и 4 разъема USB (2x 3.0 и 2x 2.0). Здесь также есть два встроенных динамика мощностью 9 Вт, пульт управления и крепление для наушников.

iiyama ProLite X4372UHSU


Монитор сочетает в себе технологию Blue Light Reducer, уменьшающую долю синего цвета в подсветке, и возможность регулировки яркости без мерцания. Кроме того имеется поддержка технологии Picture-by-Picture - вывода изображений с двух источников одновременно.

Стоимость iiyama ProLite X4372UHSU составляет около 527$ (36000 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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