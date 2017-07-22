Компания iiyama анонсировала новое дополнение к линейке мониторов - модель ProLite X4372UHSU. В нем используется 43-дюймовая панель типа IPS. Частота обновления составляет 60 Гц с разрешением 4К. Присутствует поддержка HDR, время отклика составляет 4 мс. Яркость ProLite X4372UHSU - 450 кд/м, контрастность - 1300:1.
iiyama ProLite X4372UHSU имеет два разъема HDMI, два порта DisplayPort и 4 разъема USB (2x 3.0 и 2x 2.0). Здесь также есть два встроенных динамика мощностью 9 Вт, пульт управления и крепление для наушников.
Монитор сочетает в себе технологию Blue Light Reducer, уменьшающую долю синего цвета в подсветке, и возможность регулировки яркости без мерцания. Кроме того имеется поддержка технологии Picture-by-Picture - вывода изображений с двух источников одновременно.
Стоимость iiyama ProLite X4372UHSU составляет около 527$ (36000 рублей).
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