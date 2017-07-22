Корпорация EIZO объявила о выпуске ColorEdge PROMINENCE CG3146, 31,1-дюймового профессионального монитора с поддержкой HDR, разрешением 4096 x 2160 пикселей и 99% охватом цветового пространства DCI-P3. Это модель, являющаяся преемником флагманского эталонного HDR-монитора EIZO, ColorEdge PROMINENCE CG3145, и первая, включающая встроенный калибровочный датчик.
Как и его предшественник, ColorEdge PROMINENCE CG3146 правильно отображает как очень яркие, так и очень темные области на экране, не жертвуя при этом целостностью. Монитор обладает высокой яркостью 1000 кд/м² и контрастностью 1000000:1.
ColorEdge PROMINENCE CG3146 дополняет впечатляющее резюме своего предшественника, являясь первым в мире эталонным HDR-монитором со встроенным калибровочным датчиком. EIZO использовала свой обширный опыт в решениях для калибровки оборудования, чтобы интегрировать свою уникальную технологию калибровки в модель HDR. Аппаратная калибровка обеспечивает точную цветопередачу на экране и упрощает управление цветом, поэтому пользователи могут сосредоточиться на творческом процессе.
Кроме того, с помощью программного обеспечения EIZO ColorNavigator 7 для управления цветом пользователи могут регулярно и надежно калибровать и контролировать качество своего монитора. Пользователи могут одновременно калибровать все цветовые режимы, устанавливать регулярные интервалы повторной калибровки и поддерживать контроль качества в средах с несколькими мониторами, и все это с помощью одного программного приложения.
ColorEdge PROMINENCE CG3146 поддерживает кривую HLG (гибридная логарифмическая гамма) и PQ (перцептивное квантование) для отображения и редактирования широковещательного, пленочного и другого видеоконтента в HDR. Оптимизированные гамма-кривые делают изображения более правдоподобными по сравнению с тем, как человеческий глаз воспринимает реальный мир, по сравнению с SDR (стандартным динамическим диапазоном).
Монитор реагирует изменением цвета и яркости на температуру окружающей среды и собственную температуру. ColorEdge PROMINENCE CG3146 оснащен датчиком температуры для измерений температуры окружающей среды и собственной температуры, что позволяет ему подстраиваться под температурные параметры, изменяя цвет и яркость. В алгоритме оценки монитора также используется ИИ, что позволяет еще точнее корректировать цвет и яркость в зависимости от определенной схемы изменения температуры.
EIZO впервые представит ColorEdge PROMINENCE CG3146 на выставке NAB 2020, которая пройдет в Лас-Вегасе с 19 по 22 апреля. Поставка ColorEdge PROMINENCE CG3146 начнется в апреле 2020 года.
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