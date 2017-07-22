Компания FSP представила сегодня свой новый корпус для ПК под названием T-WINGS (CMT710). Шасси дает возможность объединить в одну две высокопроизводительные компьютерные системы, что существенно экономит пространство в доме или офисе.
Основная система поддерживает материнские платы до размера EATX, а а в дополнительную могут устанавливаться системные платы Mini-ITX.
FSP T-WINGS демонстрирует новый стильный инновационный дизайн с полуоткрытым шасси, имеющим уникальную форму крыла с нестандартными углами, черным анодированным покрытием и акцентированной золотой или красной отделкой.
Прочная алюминиевая рама вместе с 4-миллиметровыми закаленными стеклянными панелями защитит ценные компоненты от воздействия типичной домашней или офисной среды, а также обеспечит максимальное рассеивание тепла через большие вентиляционные зазоры. Поддержка двух жидкостных систем охлаждения и двух источников питания гарантирует, что обе системы смогут достичь своих максимальных соответствующих характеристик без ограничений. В корпусе T-WINGS можно разместить графические карты, установленные как горизонтально, так и вертикально, что подходит для многих стилей сборки ПК. Для пользователей, которым требуется большая локальная емкость хранения, шасси T-WINGS позволяет пользователю установить до пяти накопителей.
Специальная центральная система управления кабелями предлагает аккуратную и опрятную зону для управления всеми вашими кабелями и освобождает основную область ПК от ограничений воздушного потока. Другие специальные функции включают в себя адресуемую светодиодную подсветку RGB для персонализации внешнего вида вашего ПК с помощью синхронизации программного обеспечения ARGB. Подсветка совместима со всеми основными программами управления материнскими платами ARGB, включая ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.
На передней панели расположены аудиовходы стерео и микрофона HD 3,5 мм, один разъем USB 3.1 2nd Gen Type-C и два разъема USB 3.1 1st Gen Type-A, которые должны предоставлять пользователям удобный способ подключения смартфонов, планшетов и гарнитур. и других периферийных устройства ПК.
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