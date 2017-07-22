Oppo планирует 6 марта представить общественности свои новые "умные" часы, а сегодня компания кинула поклонникам "кость" в виде нескольких тизеров устройства. Часы будут иметь экран с диагональю 1,91 дюйма, изогнутыми краями, плотностью 326 PPI и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3.
Часы оснащены поддержкой eSIM. Oppo Watch будут работать под управлением ОС Android Wear и скорее всего будут иметь на борту специальный датчик ЭКГ и даже смогут обнаружить признаки аритмии.
Как подчеркнул вице-президент компании Брайан Шен, гаджет предназначен для того, чтобы служить пользователю, а не просто быть красивой безделушкой на запястье. Именно поэтому Oppo решил использовать квадратный дизайн вместо круглого в отличие от многих производителей.
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