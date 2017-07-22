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Исследователи взломали смартфоны с помощью ультразвуковых волн

03 марта 2020, 16:16





Группе исследователей из Вашингтонского университета Сент-Луис удалось взломать смартфоны с помощью ультразвуковых волн, проходящих через стол, на котором этот смартфон лежал.

surfing attack


Смартфоны способны обнаруживать звуки или вибрации на частотах, неслышимых обычным людям. Этим свойством и воспользовались исследователи, направляя ультразвуковые волны через микрофон, подключенный снизу стола, на котором лежал смартфон. Сами команды отдавались с помощью ноутбука из соседней комнаты.

Ученые смогли подключиться к голосовому помощнику и управлять им. Благодаря этому команде удалось совершать звонки, фотографировать, регулировать громкость и даже получать пароли с помощью текстовых сообщений. Весь эксперимент доступен на видео.



Исследователи обнаружили, что 15 из 17 смартфонов подвержены этой уязвимости. Телефоны были от разных брендов и включали модели Google, Motorola, Samsung, Xiaomi и Apple.

Исходя из результатов эксперимента, ученые пришли к выводу, что держать смартфон на плоской поверхности из стекла, дерева и металла также опасно, как и подключаться к общественной сети где-нибудь в торговом центре.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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