Black Shark сегодня наконец представила аудитории два своих новых игровых смартфона - Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Обе модели продолжают тематический дизайн бренда с резкими геометрическими кривыми и канавками на задней панели.
На задней панели расположены три камеры. Обе модели имеют 3,5 мм разъем для наушников и оснащены специальными магнитными контактами с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки. Самое большое различие между двумя моделями с точки зрения дизайна - это наличие двух тактильных кнопок на правой стороне Pro варианта, которых нет в стандартной версии смартфона.
Black Shark 3 оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с частотой дискретизации сенсорного слоя 270 Гц в сочетании со временем отклика 24 мс и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавную прокрутку и анимацию. Модель Black Shark 3 Pro поставляется с планшетной 7,1-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 3120 x 1440 пикселей. Очевидно, что Black Shark 3 Pro имеет один из лучших дисплеев для мобильных игр.
Что касается других спецификаций, обе модели оснащены новым флагманским процессором Snapdragon 865 с объемом ОЗУ до 12 ГБ LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0. Они поддерживают 5G и Wi-Fi 6 со специальным режимом, который может объединить оба этих соединения для увеличения пропускной способности.
Модели Black Shark 3 имеют две 100 мм жидкостные охлаждающие установки с графитовым покрытием, расположенные с двух сторон материнской платы. Кроме того у Black Shark есть вентилятор для подачи холодного воздуха.
Black Shark 3 имеет батарею на 4720 мАч с 65-Вт быстрой зарядкой, в то время как версия Pro предлагает более ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с такой же быстрой зарядкой. Обе батареи можно зарядить полностью за 38 минут.
Модель Black Shark 3 впервые поступит в продажу 6 марта, в то время как версия Pro доберётся до рынка 17 марта. Их стоимость начинается от $502 и $674 соответственно.
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