Предполагаемые снимки будущих процессоров Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в китайских социальных сетях. На расплывчатых снимках верхней части микросхемы можно различить маркировку Intel Confidential, означающей, что эти микросхемы являются инженерными образцами.
Снимки обратной стороны подтверждают, что это чипы разъема LGA1200. На фотографиях также можно различить электрические компоненты, расположенные несколько иначе нежели на чипах Intel предыдущего поколения.
Процессоры Intel Core 10-го поколения для настольных ПК в исполнении LGA1200 основаны на 14-нм кристалле Comet Lake, и отличаются от своих предшественников большим максимальным числом ядер и более высокими тактовыми частотами.
Так, модель I9-10900K - это 10-ядерный / 20-поточный процессор с 20 МБ общей кэш-памяти третьего уровня и частотой до 5,10 ГГц или до 4,8 ГГц на всех ядрах. Процессор I7-10700K, в свою очередь, представляет собой 8-ядерный / 16-поточный чип с 16 МБ кэш-памяти L3 и тактовой частотой до 5,00 ГГц или до 4,50 ГГц на всех ядрах.
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