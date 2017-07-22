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Фото Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в сети

04 марта 2020, 06:37




Предполагаемые снимки будущих процессоров Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в китайских социальных сетях. На расплывчатых снимках верхней части микросхемы можно различить маркировку Intel Confidential, означающей, что эти микросхемы являются инженерными образцами.

Intel Core i9-10900K и i7-10700K


Снимки обратной стороны подтверждают, что это чипы разъема LGA1200. На фотографиях также можно различить электрические компоненты, расположенные несколько иначе нежели на чипах Intel предыдущего поколения.

Intel Core i9-10900K и i7-10700K


Процессоры Intel Core 10-го поколения для настольных ПК в исполнении LGA1200 основаны на 14-нм кристалле Comet Lake, и отличаются от своих предшественников большим максимальным числом ядер и более высокими тактовыми частотами.

Так, модель I9-10900K - это 10-ядерный / 20-поточный процессор с 20 МБ общей кэш-памяти третьего уровня и частотой до 5,10 ГГц или до 4,8 ГГц на всех ядрах. Процессор I7-10700K, в свою очередь, представляет собой 8-ядерный / 16-поточный чип с 16 МБ кэш-памяти L3 и тактовой частотой до 5,00 ГГц или до 4,50 ГГц на всех ядрах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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