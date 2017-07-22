В сети обнаружили возможно готовящуюся к выходу на китайский рынок видеокарту AMD Radeon RX 590 GME. Ни в одной из публикаций не указано, какой GPU находится внутри Radeon RX 590 GME. Но так как он основан на оригинальном AMD Radeon RX 590 , будет разумно предположить, что новинка также оснащена кристаллом Polaris 30, который является продуктом 12-нм производственного процесса FinFET компании GlobalFoundries. Если конечно если AMD не удивит мир Polaris 20.
Что касается базовых спецификаций, Radeon RX 590 GME, по-видимому, имеет 2304 потоковых процессоров и 8 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с. Судя по сему, память работает через 256-битный интерфейс и имеет пропускную способность до 256 Гбит/с.
Если полагаться на доступные данные, то можно предположить, что основное различие между Radeon RX 590 GME и Radeon RX 590 заключается лишь в том, что первая имеет более низкие тактовые частоты.
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