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AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME

04 марта 2020, 08:34





В сети обнаружили возможно готовящуюся к выходу на китайский рынок видеокарту AMD Radeon RX 590 GME. Ни в одной из публикаций не указано, какой GPU находится внутри Radeon RX 590 GME. Но так как он основан на оригинальном AMD Radeon RX 590 , будет разумно предположить, что новинка также оснащена кристаллом Polaris 30, который является продуктом 12-нм производственного процесса FinFET компании GlobalFoundries. Если конечно если AMD не удивит мир Polaris 20.

radeon rx 590 gme


Что касается базовых спецификаций, Radeon RX 590 GME, по-видимому, имеет 2304 потоковых процессоров и 8 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с. Судя по сему, память работает через 256-битный интерфейс и имеет пропускную способность до 256 Гбит/с.

Если полагаться на доступные данные, то можно предположить, что основное различие между Radeon RX 590 GME и Radeon RX 590 заключается лишь в том, что первая имеет более низкие тактовые частоты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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