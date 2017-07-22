РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Nvidia может выпустить сверхмощный GPU с 8192 ядрами CUDA

04 марта 2020, 09:32




Казалось бы, совсем недавно мы обсуждали утечку о двух новых графических процессорах Nvidia с 118 и 104 исполнительными блоками. Но, похоже, в арсенале компании появится ещё более монструозный GPU, который будет насчитывать 124 блока CU.

Nvidia может выпустить сверхмощный GPU с 8192 ядрами CUDA


Это означает, что новый GPU Nvidia будет насчитывать как минимум 7936 ядер CUDA. Однако полноценный кристалл GPU почти наверняка будет включать в себя не 124, а 128 исполнительных блоков. А это означает увеличение числа его потоковых процессоров до рекордного значения в 8192.

Примерно это же произошло и с GPU GV100 (Volta) для графических ускорителей Tesla V100 и Quadro GV100. И при общем числе в 84 исполнительных блока пользователям оказались доступны лишь 80.

Кроме того, в сегодняшней утечке говорится об относительно невысокой тактовой частоте нового монструозного GPU, которая оказалась ограничена 1,1 ГГц. А это заставляет предположить, что мы имеем дело с ускорителем Tesla или Quadro, а не новой игровой видеокартой GeForce. Важно отметить и то, что мы пока не уверены в том, сколько ядер CUDA содержит каждый исполнительный блок GPU. Поэтому сегодняшние выкладки о 8192 потоковых процессорах могут не соответствовать действительности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME
  • NVIDIA перенесла в онлайн GTC 2020
  • GTC не будет отменен из-за коронавируса
  • Семейство видеокарт AMD прошло сертификацию RPA
  • Nvidia намекает на большие анонсы на GTC 2020

    • следующая новость
    Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 выходит на рынок: 4K-дисплей, Intel Core i5 и невысокий ценник

    предыдущая новость
    AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC: сравнительный обзор и тест двух мини-ПК для офиса и дома Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю Сравнительный обзор двух Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 марта, 2020

    Google отменила конференцию Google I/O 2020 из-за коронавируса

    Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 добрался до России

    Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 выходит на рынок: 4K-дисплей, Intel Core i5 и невысокий ценник

    Nvidia может выпустить сверхмощный GPU с 8192 ядрами CUDA

    AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME

    Фото Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в сети

    3 марта, 2020

    Анонс Black Shark 3: игровой смартфон с лучшим дисплеем для мобильных игр

    Исследователи взломали смартфоны с помощью ультразвуковых волн

    Умные часы Oppo получат датчик ЭКГ и поддержку голосовых звонков

    Анонс T-WINGS (CMT710): необычный ПК-корпус для объединения высокопроизводительных систем

    Анонс ColorEdge PROMINENCE CG3146: профессиональный HDR-монитор со встроенным калибровочным датчиком

    Анонс iiyama ProLite X4372UHSU: 43-дюймовый монитор с 4К-разрешением

    Sony готовит очень странный бюджетный смартфон

    Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ добрались до России

    NVIDIA перенесла в онлайн GTC 2020

    2 марта, 2020

    Huawei доминирует на рынке Wi-Fi 6 в мире

    Процессоры Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X показали схожую производительность

    Xiaomi показала возможности беспроводного зарядного устройства на 40 Вт

    Realme представил "убийцу" сверхпопулярного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band

    Рендеры недорогого смартфона Samsung Galaxy A41 появились в сети

    ССЫЛКИ