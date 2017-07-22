Казалось бы, совсем недавно мы обсуждали утечку о двух новых графических процессорах Nvidia с 118 и 104 исполнительными блоками. Но, похоже, в арсенале компании появится ещё более монструозный GPU, который будет насчитывать 124 блока CU.
Это означает, что новый GPU Nvidia будет насчитывать как минимум 7936 ядер CUDA. Однако полноценный кристалл GPU почти наверняка будет включать в себя не 124, а 128 исполнительных блоков. А это означает увеличение числа его потоковых процессоров до рекордного значения в 8192.
Примерно это же произошло и с GPU GV100 (Volta) для графических ускорителей Tesla V100 и Quadro GV100. И при общем числе в 84 исполнительных блока пользователям оказались доступны лишь 80.
Кроме того, в сегодняшней утечке говорится об относительно невысокой тактовой частоте нового монструозного GPU, которая оказалась ограничена 1,1 ГГц. А это заставляет предположить, что мы имеем дело с ускорителем Tesla или Quadro, а не новой игровой видеокартой GeForce. Важно отметить и то, что мы пока не уверены в том, сколько ядер CUDA содержит каждый исполнительный блок GPU. Поэтому сегодняшние выкладки о 8192 потоковых процессорах могут не соответствовать действительности.
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