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Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 выходит на рынок: 4K-дисплей, Intel Core i5 и невысокий ценник

04 марта 2020, 10:15


На правах рекламы.

В ближайшем будущем компания Chuwi выпустит новый ноутбук под названием AeroBook Pro 15.6, отличающийся превосходным внешним видом, высокой производительностью и флагманским железом.

Цельнометаллический корпус / 15,6-дюймовый экран 4K / процессор Intel i5 / 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ SSD

Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


Цельнометаллический корпус, легкий и ультратонкий дизайн, 15,6-дюймовый 4K UHD дисплей, полноразмерная клавиатура и тачпад большого размера придают AeroBook Pro 15.6 выдающийся внешний вид.

Что касается железа, то, как и Macbook Pro, новый AeroBook Pro оснащён процессором Intel i5 6287U и самым мощной графикой Intel Iris Graphics 550. Возможности обработки данных и графики значительно повысились, что облегчает выполнение таких задач, как редактирование видео, игры, развлечения и офисная работа.

Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


15,6-дюймовый экран 4K HDR с более чем 1,07 млрд цветов

Дисплей AeroBook Pro 15.6 имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей (4K), высокую плотность 282 ppi, узкую рамку, 100% охват цветового пространства sRGB и максимальную яркость 340 нит, что обеспечивает реалистичную и яркую картинку, вызывающую самые приятные ощущения.

Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6

Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6


AeroBook Pro15.6 будет запущен на Indiegogo в конце этого месяца по официальной цене $599. Более того, написав на электронную почту на странице Chuwi, вы можете получить скидку, когда он поступит в продажу!



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