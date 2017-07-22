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Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 добрался до России

04 марта 2020, 11:28


Компания ZTE Mobile Devices выводит на российский рынок новый бюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 с небольшим 5,45-дюймовым экраном с разрешением 1440x720 пикселей. Компактные размеры и изогнутая задняя крышка улучшают удобство использования новинки одной рукой и позволяют ей легко поместиться даже в небольшой карман.

Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 добрался до России


ZTE Blade A3 2020 построен на 4-ядерном процессоре UNISOC SC9832E с тактовой частотой 1,4 ГГц, дополняемом 1 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт расширяемой флеш-памяти. В смартфоне установлены фронтальная 5 Мп камера и тыльная 8 Мп камера с поддержкой HDR. Он оснащается GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n и съёмным аккумулятором ёмкостью 2600 мАч. Размеры смартфона - 146,1 х 70,9 х 9,5 мм, его вес - 160 г.

Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 добрался до России


Из-за своего ультрабюджетного уровня ZTE Blade A3 2020 оказался лишён сканера отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением облегчённой операционной системы Android 9.0 Go Edition, поддерживает 4G и VoLTE.




ZTE Blade A3 2020 появится в продаже в начале марта по ориентировочной розничной цене 4490 рублей и будет доступен в тёмно-серой, красной и лиловой расцветках.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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