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Google отменила конференцию Google I/O 2020 из-за коронавируса

04 марта 2020, 12:40




Из-за эпидемии коронавируса в мире уже отменили или перевели в онлайн несколько знаковых мероприятий, включая MWC 2020 и GTC 2020. Еще одним пунктом в этом постоянно расширяющемся списке стала конференция разработчиков Google I/O 2020, которая должна была состояться с 12 по 14 мая.

конференция разработчиков Google I/O 2020


В своем заявлении представитель Google заявил, что из-за опасений, связанных с коронавирусом, компания решила отменить мероприятие. Всем кто уже успел купить билеты на конференцию средства будут возвращены. В компании также отметили, что запретили своим сотрудникам международные поездки.

Обычно во время своей ежегодной конференции разработчиков, Google представляет новую версию Android и обновляет такие сервисы, как Google Maps. Ожидалось, что на Google I/O 2020 компания представит на недорогой смартфон Pixel 4a, однако и это событие, судя по всему, откладывается на неопределенный срок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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