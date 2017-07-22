Из-за эпидемии коронавируса в мире уже отменили или перевели в онлайн несколько знаковых мероприятий, включая MWC 2020 и GTC 2020. Еще одним пунктом в этом постоянно расширяющемся списке стала конференция разработчиков Google I/O 2020, которая должна была состояться с 12 по 14 мая.
В своем заявлении представитель Google заявил, что из-за опасений, связанных с коронавирусом, компания решила отменить мероприятие. Всем кто уже успел купить билеты на конференцию средства будут возвращены. В компании также отметили, что запретили своим сотрудникам международные поездки.
Обычно во время своей ежегодной конференции разработчиков, Google представляет новую версию Android и обновляет такие сервисы, как Google Maps. Ожидалось, что на Google I/O 2020 компания представит на недорогой смартфон Pixel 4a, однако и это событие, судя по всему, откладывается на неопределенный срок.
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