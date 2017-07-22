Компания EVGA сегодня анонсировала блоки питания EVGA B5 с сертификацией 80 PLUS Bronze, которые, как отмечают в компании, продолжают традиции EVGA по надежности, производительности и доступности. Блоки питания B5 обеспечивают максимальную гибкость для сборщиков систем с полностью модульной конструкцией и небольшим шасси для всех моделей. При длине 150 мм источники питания B5 обеспечивают надежное и доступное питание для всех типов систем и корпусов.
Кроме того источники питания B5 имеют один из важнейших стандартов надежности - японские конденсаторы. Благодаря 100% японским конденсаторам в моделях мощностью 850 Вт и 750 Вт, блоки питания B5 обеспечат безопасное и надежное питание на долгие годы. Модели B5 мощностью 650 Вт и 550 Вт используют японский основной конденсатор.
Сверхтихий 135-мм вентилятор FDB работает в сочетании с режимом EVGA ECO, который регулирует его работу в зависимости от нагрузки. Вентиляторы EVGA B5 работают гораздо тише, чем на предыдущих моделях, не нарушая комфортную атмосферу помещения, где находится оборудование.
Кроме того, источники питания B5 разработаны с учетом современных стандартов, включая ATX V2.52, для обеспечения производительности и стабильности.
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