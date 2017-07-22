Еще на Computex 2019 Seasonic продемонстрировал аудитории Connect - модуль для блока питания, который способен избавить пользователя от "кабельной лапши". Сегодня компания объявила о выпуске блока питания Seasonic Connect SSR-750FA с сертификацией 80 Plus Gold.
Seasonic Connect SSR-750FA оснащен наиболее распространенными механизмами защиты и 135-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Совместим с материнскими платами форм-фактора ATX. Его габариты - 140x150x86 мм.
Главной особенностью новинки стал уникальный модуль Connect, который и дал название всей серии блоков питания. Он подключается к блоку питания одним кабелем. Остальные провода подключаются к разъемам сбоку дочернего блока, тем самым заметно упрощая укладку кабелей внутри системного блока. Размеры этого модуля - 330 x 64 x 21 мм.
Производитель пока не назвал рекомендуемую цену анонсированного устройства. Известно лишь, что Seasonic дает десятилетнюю гарантию на блок питания.
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