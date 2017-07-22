РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Seasonic представила блок питания с уникальным модулем Connect

04 марта 2020, 14:37




Еще на Computex 2019 Seasonic продемонстрировал аудитории Connect - модуль для блока питания, который способен избавить пользователя от "кабельной лапши". Сегодня компания объявила о выпуске блока питания Seasonic Connect SSR-750FA с сертификацией 80 Plus Gold.

Seasonic Connect SSR-750FA


Seasonic Connect SSR-750FA оснащен наиболее распространенными механизмами защиты и 135-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Совместим с материнскими платами форм-фактора ATX. Его габариты - 140x150x86 мм.

Seasonic Connect SSR-750FA


Главной особенностью новинки стал уникальный модуль Connect, который и дал название всей серии блоков питания. Он подключается к блоку питания одним кабелем. Остальные провода подключаются к разъемам сбоку дочернего блока, тем самым заметно упрощая укладку кабелей внутри системного блока. Размеры этого модуля - 330 x 64 x 21 мм.

Производитель пока не назвал рекомендуемую цену анонсированного устройства. Известно лишь, что Seasonic дает десятилетнюю гарантию на блок питания.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс EVGA B5: надежный и бесшумный блок питания для ПК
  • Анонс ZALMAN CNPS16X: мощный башенный процессорный кулер
  • Универсальный кулер Shadow Rock 3 с асимметричной конструкцией появится в продаже уже в марте
  • be quiet! представил новые блоки питания, корпус и процессорные кулеры
  • XIGMATEK Overtake - компьютерный корпус нового поколения

    • следующая новость
    Анонс QNAP ES2486dc: первая СХД QNAP класса All-flash с двумя активными контроллерами

    предыдущая новость
    Анонс EVGA B5: надежный и бесшумный блок питания для ПК

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC: сравнительный обзор и тест двух мини-ПК для офиса и дома Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю Сравнительный обзор двух Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 марта, 2020

    Изображения чехла раскрыли дизайн Huawei P40 Pro

    Candy Hoover представила линейку варочных панелей с слайдерным управлением

    Foxconn прогнозирует снижение выручки на 15% из-за коронавируса

    Анонс QNAP ES2486dc: первая СХД QNAP класса All-flash с двумя активными контроллерами

    Seasonic представила блок питания с уникальным модулем Connect

    Анонс EVGA B5: надежный и бесшумный блок питания для ПК

    Google отменила конференцию Google I/O 2020 из-за коронавируса

    Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 добрался до России

    Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 выходит на рынок: 4K-дисплей, Intel Core i5 и невысокий ценник

    Nvidia может выпустить сверхмощный GPU с 8192 ядрами CUDA

    AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME

    Фото Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в сети

    3 марта, 2020

    Анонс Black Shark 3: игровой смартфон с лучшим дисплеем для мобильных игр

    Исследователи взломали смартфоны с помощью ультразвуковых волн

    Умные часы Oppo получат датчик ЭКГ и поддержку голосовых звонков

    Анонс T-WINGS (CMT710): необычный ПК-корпус для объединения высокопроизводительных систем

    Анонс ColorEdge PROMINENCE CG3146: профессиональный HDR-монитор со встроенным калибровочным датчиком

    Анонс iiyama ProLite X4372UHSU: 43-дюймовый монитор с 4К-разрешением

    Sony готовит очень странный бюджетный смартфон

    Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ добрались до России

    ССЫЛКИ