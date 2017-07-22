Компания QNAP представила новую модель системы хранения данных - ES2486dc. Это первая в своем роде СХД QNAP класса All‑flash с двумя активными контроллерами и операционной системой QES, которая применяет файловую систему ZFS с возможностями дедупликации и блочного сжатия данных.
QNAP ES2486dc имеет два независимых контроллера, каждый из которых оснащен процессором Intel Xeon D‑2142IT, четырьмя сетевыми портами 10GbE SFP+ и восемью слотами RDIMM для оперативной памяти объемом до 512 ГБ. Для бесперебойной записи в кэш предусмотрена возможность дополнительной установки памяти DRAM с отдельными батареями питания. Для размещения накопителей предусмотрены 24 отсека.
Повысить пропускную способность QNAP ES2486dc можно путем установки сетевых карт с интерфейсами 10/25/40 Гбит/c в четыре слота PCIe. Также через адаптер SAS-12G2E с двумя портами SAS 12 Гбит/с можно каскадно подключить до семи дисковых модулей расширения EJ1600 v2, тем самым нарастив объем хранилища до 1 ПБ.
Если подробно останавливаться на операционной системе QES, то стоит подчеркнуть, что ОС оптимизирована для хранения объема данных на флеш-накопителях, поскольку функции сжатия и дедупликации существенно продлевают жизнь накопителям SSD. В данной СХД предусмотрена функции самовосстановления поврежденных данных, тонкая настройка настройка QoS, а также утилита SnapSync для блочной репликации данных.
QNAP ES2486dc сертифицирована для работы с платформами виртуализации VMware, Microsoft и Citrix, а SnapSync совместима с VMware Site Recovery Manager (SRM). Поддержка iSER оптимизирует производительность в средах VMware, а в случае OpenStack можно использовать сервисы Cinder и Manila.
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