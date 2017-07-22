РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс QNAP ES2486dc: первая СХД QNAP класса All-flash с двумя активными контроллерами

04 марта 2020, 17:20




Компания QNAP представила новую модель системы хранения данных - ES2486dc. Это первая в своем роде СХД QNAP класса All‑flash с двумя активными контроллерами и операционной системой QES, которая применяет файловую систему ZFS с возможностями дедупликации и блочного сжатия данных.

ES2486dc


QNAP ES2486dc имеет два независимых контроллера, каждый из которых оснащен процессором Intel Xeon D‑2142IT, четырьмя сетевыми портами 10GbE SFP+ и восемью слотами RDIMM для оперативной памяти объемом до 512 ГБ. Для бесперебойной записи в кэш предусмотрена возможность дополнительной установки памяти DRAM с отдельными батареями питания. Для размещения накопителей предусмотрены 24 отсека.

Повысить пропускную способность QNAP ES2486dc можно путем установки сетевых карт с интерфейсами 10/25/40 Гбит/c в четыре слота PCIe. Также через адаптер SAS-12G2E с двумя портами SAS 12 Гбит/с можно каскадно подключить до семи дисковых модулей расширения EJ1600 v2, тем самым нарастив объем хранилища до 1 ПБ.

Если подробно останавливаться на операционной системе QES, то стоит подчеркнуть, что ОС оптимизирована для хранения объема данных на флеш-накопителях, поскольку функции сжатия и дедупликации существенно продлевают жизнь накопителям SSD. В данной СХД предусмотрена функции самовосстановления поврежденных данных, тонкая настройка настройка QoS, а также утилита SnapSync для блочной репликации данных.

QNAP ES2486dc сертифицирована для работы с платформами виртуализации VMware, Microsoft и Citrix, а SnapSync совместима с VMware Site Recovery Manager (SRM). Поддержка iSER оптимизирует производительность в средах VMware, а в случае OpenStack можно использовать сервисы Cinder и Manila.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • ADATA ISSS333 3D TLC PLP: твердотельный накопитель с технологией PLP
  • Анонс Patriot PXD m.2 PCIe Type-C: внешний SSD с дизайном обычной флешки
  • Анонс Transcend MTE452T и MTE662T: новые NVMe SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND
  • SDK объявила о начале поставок пластин с технологией MAMR
  • Анонс: внешний диск ADATA SSD SE760

    • следующая новость
    Foxconn прогнозирует снижение выручки на 15% из-за коронавируса

    предыдущая новость
    Seasonic представила блок питания с уникальным модулем Connect

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC: сравнительный обзор и тест двух мини-ПК для офиса и дома Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю Сравнительный обзор двух Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 марта, 2020

    Изображения чехла раскрыли дизайн Huawei P40 Pro

    Candy Hoover представила линейку варочных панелей с слайдерным управлением

    Foxconn прогнозирует снижение выручки на 15% из-за коронавируса

    Анонс QNAP ES2486dc: первая СХД QNAP класса All-flash с двумя активными контроллерами

    Seasonic представила блок питания с уникальным модулем Connect

    Анонс EVGA B5: надежный и бесшумный блок питания для ПК

    Google отменила конференцию Google I/O 2020 из-за коронавируса

    Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 добрался до России

    Мощный ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6 выходит на рынок: 4K-дисплей, Intel Core i5 и невысокий ценник

    Nvidia может выпустить сверхмощный GPU с 8192 ядрами CUDA

    AMD выпустит видеокарту Radeon RX 590 GME

    Фото Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в сети

    3 марта, 2020

    Анонс Black Shark 3: игровой смартфон с лучшим дисплеем для мобильных игр

    Исследователи взломали смартфоны с помощью ультразвуковых волн

    Умные часы Oppo получат датчик ЭКГ и поддержку голосовых звонков

    Анонс T-WINGS (CMT710): необычный ПК-корпус для объединения высокопроизводительных систем

    Анонс ColorEdge PROMINENCE CG3146: профессиональный HDR-монитор со встроенным калибровочным датчиком

    Анонс iiyama ProLite X4372UHSU: 43-дюймовый монитор с 4К-разрешением

    Sony готовит очень странный бюджетный смартфон

    Новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ добрались до России

    ССЫЛКИ