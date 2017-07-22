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Foxconn прогнозирует снижение выручки на 15% из-за коронавируса

04 марта 2020, 18:27





Один из главных поставщиков Apple и ряда других брендов - тайваньская компания Foxconn сообщила о прогнозируемом снижении выручки на 15% в первом квартале текущего года с восстановлением прежних показателей уже в следующем квартале.

Foxconn


Причиной столь неутешительных прогнозов стало закрытие нескольких заводов в Китае из-за вспышки коронавируса и празднований китайского нового года. При этом Тайваньский производственный гигант оптимистично смотрит в будущее и ожидает возобновления производства в Китае на прежнем уровне уже в марте.

Ранее о проблемах с поставками комплектующих и готовых изделий из-за коронавируса заявляли несколько крупных производителей. Так, компании Samsung пришлось закрыть производство в Корее, где собирают основные флагманские смартфоны бренда. О проблемах сообщали в Xiaomi . Партия новых маршрутизаторов Xiaomi AX3600 была раскуплена в считанные часы после выхода на рынок, а поставку новых тормозит коронавирус.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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