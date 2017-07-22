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Candy Hoover представила линейку варочных панелей с слайдерным управлением

04 марта 2020, 19:48





Компания Candy Hoover Russia представила линейку новых варочных поверхностей, состоящую из четырех новых моделей. Если две младшие модели оснащены сенсорным управлением, то их более продвинутые сестры CIS642SCTT и CIS642MCTT управляются монослайдером и мультислайдером соответственно.

Candy Hoover Russia


Слайдерное управление - это возможность управлять варочными панелями лишь с помощью легкого скольжения пальца по слайдеру. Помимо этого предусмотрены и стандартные функции, поддерживаемые нажатием клавиш - это "Поддержание тепла" и "Ускоренные нагрев". К слову последняя функция есть у всех моделей линейки.

В случае, если вам приходится отвлечься от приготовления, предусмотрена функция "Пауза", применив которую в посуде будет поддерживаться минимальное тепло, пока вы не вернетесь к готовке. Эту функцию поддерживают все модели линейки кроме базовой - CJ2D46TKT.

Candy Hoover Russia


Минимальный диаметр посуды, которую можно использовать на данных варочных поверхностях, составляет всего 120 мм, в противном случае на дисплее появится специальный символ, указывающий на отсутствие посуды. Естественно, что для готовки на индукционной плите нужна специальная посуда.

Еще одно важное преимущество новой варочной панели - это возможность работать в условиях ограниченности энергоресурсов, что крайне необходимо в российских реалиях, когда в летний период огромная масса переезжает из города на дачи и сады. Мощность подключения поверхности можно регулировать от 7,4 кВт до 2,5 кВт, обеспечив безопасное использование.

Все модели оснащены мультитаймером до 99 минут, который может включаться на несколько конфорок одновременно. Мультитаймер может работать как в режиме отключения нагрева, так и в режиме простого звукового оповещения без отключения нагрева.



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