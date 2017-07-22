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Изображения чехла раскрыли дизайн Huawei P40 Pro

04 марта 2020, 20:44





Появление линейки Huawei P40 в продаже ожидается в конце марта, а сегодня в сети появились изображения защитного чехла для будущего P40 Pro. Чехол выполнен в стиле, напоминающем дизайнерскую версию Porshe для серии смартфоноа Mate и стилизован под настоящую кожу.

Huawei p40 pro


Но главное в текущей утечке не дизайнерское исполнение чехла, а дизайн самого P40 Pro, который удалось выявить благодаря утечке. Благодаря изображениям чехла, становится ясно, что Huawei P40 Pro будет иметь дисплей с изогнутыми краями, а также двойную конструкцию фронтальной камеры.

Huawei p40 pro


С задней стороны смартфона расположен прямоугольный модуль камеры с пятью датчиками и вспышкой. Камера также имеет значок Leica, что неудивительно. Кнопка питания и регуляторы громкости расположены в правой части дисплея.

Huawei p40 pro


Предыдущие утечки и слухи говорили о том, что Huawei P40 Pro, будет иметь 32-мегапиксельную двойную настройку камеры для селфи. В качестве мозгов смартфона будет выступать Kirin 990 с поддержкой 5G. Анонс телефона ожидается в Париже 26 марта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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