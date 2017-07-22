Появление линейки Huawei P40 в продаже ожидается в конце марта, а сегодня в сети появились изображения защитного чехла для будущего P40 Pro. Чехол выполнен в стиле, напоминающем дизайнерскую версию Porshe для серии смартфоноа Mate и стилизован под настоящую кожу.
Но главное в текущей утечке не дизайнерское исполнение чехла, а дизайн самого P40 Pro, который удалось выявить благодаря утечке. Благодаря изображениям чехла, становится ясно, что Huawei P40 Pro будет иметь дисплей с изогнутыми краями, а также двойную конструкцию фронтальной камеры.
С задней стороны смартфона расположен прямоугольный модуль камеры с пятью датчиками и вспышкой. Камера также имеет значок Leica, что неудивительно. Кнопка питания и регуляторы громкости расположены в правой части дисплея.
Предыдущие утечки и слухи говорили о том, что Huawei P40 Pro, будет иметь 32-мегапиксельную двойную настройку камеры для селфи. В качестве мозгов смартфона будет выступать Kirin 990 с поддержкой 5G. Анонс телефона ожидается в Париже 26 марта.
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