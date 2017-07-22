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Самый быстрый суперкомпьютер будет оснащаться процессорами AMD EPYC Genoa (Zen 4)

05 марта 2020, 08:54




AMD совместно с Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса (LLNL) и HPE, объявили, что El Capitan - новый суперкомпьютер, будет оснащаться процессорами AMD EPYC следующего поколения (Genoa) и графическими процессорами AMD Radeon Instinct.

Самый быстрый суперкомпьютер будет оснащаться процессорами AMD EPYC


Ожидается, что El Capitan будет запущен в эксплуатацию в начале 2023 года и станет самым быстрым суперкомпьютером в мире (около 2 ExaFLOPS). Столь рекордные показатели соответствуют требованиям Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) для нужд которой и будет использоваться El Capitan.

Самый быстрый суперкомпьютер будет оснащаться процессорами AMD EPYC


Узлы на базе AMD будут оптимизированы для работы искусственного интеллекта и машинного обучения, что потенциально позволит расширить их использование в исследованиях NSSA.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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