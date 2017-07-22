Apple предупредила сотрудников розничных магазинов о том, что предстоящие недели будут напряженными в плане поставок iPhone поскольку на складах компании начался дефицит продукции из-за вспышки коронавируса в Китае. Эпидемия повлекла за собой закрытие ряда производств, связанных с Apple. Например, компания испытает дефицит с поставками iPhone 11 и iPad Pro, а также с комплектующими по этой линейке.
Ранее в своем обращении к инвесторам руководство компании объявило, что не ожидает достичь планируемых финансовых показателей во втором квартале 2020 года, подчеркнув, что поставки продукции Apple по всему миру будут ограничены.
В отчете компании говорится о том, что в некоторых регионах сервисные центры Apple уже не могут выполнить гарантийный и постгарантийные ремонт продукции компании из-за нехватки комплектующих.
При этом Apple на днях вновь открыла большинство магазинов Apple Store в Китае, которые закрылись из-за коронавируса. Это может быть признаком того, что другие части бизнеса Apple в скором времени начнут функционировать нормально.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".