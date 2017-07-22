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Valve намекает на выход Half-Life 3

05 марта 2020, 11:12


С момента выхода Half-Life 2 прошло уже долгих 16 лет. Но самые упорные геймеры, несмотря на все заявления Valve, продолжают ждать появления продолжения легендарной франшизы. И выход Half-Life: Alyx для виртуальной реальности подарил им такую надежду, которая, впрочем, оставалась достаточно эфемерной. Точнее, оставалась таковой до слов одного из разработчиков проекта Робина Уолкера (Robin Walker).

Valve намекает на выход Half-Life 3


По его словам, над игрой Half-Life: Alyx трудились специалисты, как из старой команды Half-Life, так и те, кто впервые работал над проектом этой серии. Но самыми главными стали другие слова разработчика: «Half-Life: Alyx - наше возвращение в этот мир, а не его конец». И эти слова явно намекают на возможность продолжения франшизы.




Что касается самой Half-Life: Alyx, то Робин Уолкер утверждает, что, хоть это и приквел, он расскажет важную часть истории мира Half-Life. Half-Life: Alyx станет полноценным пунктом в истории Half-Life, причём как с точки зрения контента, так и важности сюжета в рамках всей серии.

«Это важнейшая часть большой истории, и она действительно двигает эту историю вперед», - пояснил он.

Half-Life: Alyx станет доступна для загрузки уже 23 марта.



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