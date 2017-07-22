Western Digital представила линейку твердотельных накопителей NVMe для центров обработки данных - WD Gold NVMe. Новые накопители, которые будут доступны во втором квартале 2020 года, выйдут на рынок в четырех модификациях емкостью от 960 ГБ до 7,68 ТБ.
Основное предназначение WD Gold NVMe SSD - это использование в качестве основного хранилища на серверах, поскольку эти диски способны обеспечить превосходное время отклика, более высокую пропускную способность и больший объем, чем существующие устройства SATA для корпоративных приложений.
В компании подчеркнули, WD Gold NVMe способны гарантировать пользователям высокую надежность хранения данных, а также защиту информации при потери питания и при передачи данных. На диски распространяется пятилетняя гарантия.
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