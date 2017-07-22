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Слухи: OnePlus 8 будет поддерживать беспроводную зарядку

05 марта 2020, 13:20





Выход серии смартфонов OnePlus 8 ожидается в середине апреля, и как обычно бывает в преддверии выхода нового флагмана, в сеть сливается все больше утечек, касающихся новинки. Последние слухи говорят о том, что OnePlus 8 Pro будет оснащен технологией беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

OnePlus 8 будет поддерживать беспроводную зарядку


Как и нынешние флагманские телефоны, OnePlus 8 Pro на базе Snapdragon 865 будет поддерживать связь 5G. Быстрая беспроводная зарядка и подключение 5G также могут быть доступны и на OnePlus 8, но нет никаких конкретных доказательств, подтверждающих это. Будучи менее продвинутым устройством, OnePlus 8 Lite скорее всего беспроводную зарядку не получит.

Что касается остальных характеристик будущего флагмана, то, по слухам, OnePlus 8 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. На его задней панели будет установлена тройная камера с 48-мегапиксельным, 16-мегапиксельным и 2-мегапиксельным модулями. Объем батареи предположительно будет 4000 мАч с поддержкой 30-Вт беспроводной зарядки Warp Charge 30T. В телефоне может быть до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

В OnePlus 8 Pro может быть установлен 6,65-дюймовый AMOLED-экран. Говорят, что он оснащен камерой с четырьмя модулями, которая будет включать в себя дополнительный датчик ToF. Емкость батареи составит 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт.



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