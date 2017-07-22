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Samsung QLED серии Q900 и Q950 названы первыми в мире 8K-телевизорами с поддержкой Wi-Fi 6

05 марта 2020, 16:19





Samsung еще зимой на выставке CES 2020 представила свои новые телевизоры QLED серии Q900 и Q950 с безрамочными 8K-QLED-экранами. Однако сегодня MediaTek объявил, что это первый в мире телевизор с 8K QLED, оснащенный специализированным чипсетом Wi-Fi 6 от MediaTek.

Samsung QLED серии Q900 и Q950


Как подчеркнули в компании, это единственный в мире телевизор 8K, поддерживающий интерфейс Wi-Fi 6, способный дать потребителям неограниченный доступ к интернету.

Wi-Fi 6 - это новейший стандарт беспроводной связи с более высокой пропускной способностью при одновременном снижении энергопотребления, что обеспечивает более плавные потоковые возможности 8K.

Samsung QLED 8K оснащен безрамочным дисплеем Infinity Screen, создающим соотношение экрана к корпусу телевизора почти 99%. Он представляет из себя полностью плоскую панель в 15-миллиметровом ультратонком форм-факторе.

Samsung QLED серии Q900 и Q950


Процессор Quantum Processor 8K обладает улучшенными возможностями масштабирования AI, которые используют машинное обучение для анализа и определения характеристик отдельных пикселей. Затем он восстанавливает различные элементы изображения для создания нетронутого 8K-изображения независимо от источника контента.

Телевизор оснащен динамиками с каждой стороны дисплея, а также сабвуферами сзади. Функция Object Tracking Sound + использует программное обеспечение на основе AI для согласования движения звука с движением объектов на экране, что обеспечивает четкое и чистое 5.1-канальное звучание.

Помимо этого телевизоры Samsung QLED серии Q900 и Q950 умеют принимать голосовые команды и обладают набором интересных функций, вроде Tap View, Digital Butler и Samsung Health. Они оснащены усовершенствованной технологией искусственного интеллекта (AI) для улучшения аудио, видео и интеллектуальных возможностей.



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