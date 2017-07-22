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Realme официально представил Realme 6 и Realme 6 Pro

05 марта 2020, 17:27




Realme сегодня представил два своих смартфона Realme 6 и Realme 6 Pro. Эта линейка претерпела серьезные изменения по-сравнению с их предшественниками. Вкратце разберем каждый из них отдельно.

Итак, Realme 6 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном Full HD + с частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации сенсора 120 Гц и соотношением экрана к площади лицевой панели 90,5%. Под "капотом" гаджета новейшая SoC MediaTek Helio G90T.

Realme официально представил флагманы Realme 6 и Realme 6 Pro


На задней панели расположены 64-мегапиксельная основная камера с 1/1,7-дюймовым сенсором Samsung GW1, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом обзора 119°, 2-мегапиксельным монодатчиком и 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки. На передней панели находится 16-мегапиксельная камера.

Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, который может разблокировать телефон за 0,29 секунды, поставляется с выделенными слотами для двух SIM-карт и карт памяти microSD, а также имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч. Поддерживается 30-Вт быстрая зарядка VOOC Flash Charge.

Realme 6 будет стоить 177$(11700 руб.) за 4 ГБ ОЗУ с 64 ГБ памяти, 204$ (13500 руб.) за 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти и 304$(14500 руб.) за топовую версию 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ. Он будет доступен с 11 марта.

Realme официально представил флагманы Realme 6 и Realme 6 Pro


Realme 6 Pro оснащен 6,6-дюймовым ЖК-экраном разрешения Full HD + и частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации 120 Гц и соотношением экрана к площади лицевой панели 90,60%. Это первый телефон, построеный на новейшем 8-нм чипсете Snapdragon 720G.

На борту смартфона 64-мегапиксельная основная задняя камера с 1/1,7-дюймовым сенсором Samsung GW1, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с углом обзора 119 °, 12-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки. На лицевой части располагаются 16-мегапиксельная камера и сверхширокий 8-мегапиксельный сенсор с углом обзора 105 °.

Он также имеет боковой сканер отпечатков пальцев, который может разблокировать телефон за 0,29 секунды, градиентное стекло с защитой Corning Gorilla Glass 5, поставляется с выделенными слотами для двух SIM-карт и карт памяти microSD. Емкость аккумулятора 4300 мАч. Поддерживается 30 Вт быстрая зарядка VOOC Flash Charge.

Relme 6 Pro будет стоить 204$ (13500 руб.) за 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти и 304$ (14500 руб.) за топовую версию 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ. Он будет доступен в продаже с 13 марта.



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