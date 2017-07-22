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Слухи: Redmi Note 9 Pro станет первым смартфоном на чипсете Dimensity 800

05 марта 2020, 19:54




В конце декабря уже ушедшего 2019 года Mediatek анонсировала мобильный процессор Dimensity 800. Затем более подробная информация о чипсете была раскрыта на выставке CES 2020. Это процессор уже третий из серии Dimensity с интегрированным модемом 5G. Два других - это Dimensity 1000 и Dimensity 1000L. При этом Dimensity 1000L по-прежнему является единственным из трех процессоров 5G, которые можно найти в коммерчески доступном телефоне. Ни один производитель еще не анонсировал телефон на процессорах Dimensity 1000 и Dimensity 800, но это может измениться в ближайшее время, по крайней мере, в отношении последнего.

Redmi Note 9 будет работать на Dimensity 800


Согласно последним слухам, Redmi станет первым производителем, который анонсирует смартфон с процессором Dimensity 800, и, как отмечают некоторые эксперты, этим смартфоном будет Redmi Note 9 Pro для Китая. При этом глобальная версия смартфона будет выходить с чипсетом Snapdragon 720G. Прецеденты, когда смартфоны Redmi выходили с различными характеристиками в зависимости от рынка уже случались, поэтому и в этот раз это не должно быть сюрпризом.

Смартфон Redmi Note 9


Dimensency 800 имеет четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. GPU - Mali-G77 MP9. Чипсет обеспечивает значительное повышение производительности и эффективности по сравнению с Helio G90T, на котором работает Redmi Note 8 Pro.



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