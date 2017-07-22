Motorola, спустя четыре недели после официального анонса Moto G Stylus и Moto G Power, представила еще одно свое устройство - смартфон Moto G8. Эта "игрушка" определенно часть того же семейства продуктов с аналогичным чипсетом Snapdragon 665 и 4 ГБ оперативной памяти. Moto G8 также оснащен экраном с диагональю 6,4 дюйма, как и Moto G Stylus и Moto G Power, но с более низким разрешением 1560x720 и плотностью пикселей 268 ppi.
На задней крышке смартфона находится камера с тремя объективами - это 16-мегапиксельный f/1.7 основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118 градусов и 2-Мп макрообъектив, позволяющий приблизить объект в пять раз по сравнению с обычным объективом. Есть здесь и поддержка лазерного автофокуса.
Moto G8 поставляется с аккумулятором емкостью 4000 мАч, который позволит смартфону работать до 40 часов без подзарядки. Он также имеет 64 ГБ встроенной памяти и поддержку карт microSD объемом до 512 ГБ.
В ближайшие недели смартфон будет доступен доступен в Европе, Латинской Америке, Азии и Австралии. Его цена - $248 или около 16 400 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".