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Анонс Moto G8: средний смартфон, который можно не заряжать двое суток

06 марта 2020, 08:03




Motorola, спустя четыре недели после официального анонса Moto G Stylus и Moto G Power, представила еще одно свое устройство - смартфон Moto G8. Эта "игрушка" определенно часть того же семейства продуктов с аналогичным чипсетом Snapdragon 665 и 4 ГБ оперативной памяти. Moto G8 также оснащен экраном с диагональю 6,4 дюйма, как и Moto G Stylus и Moto G Power, но с более низким разрешением 1560x720 и плотностью пикселей 268 ppi.

Motorola анонсировала Moto G8


На задней крышке смартфона находится камера с тремя объективами - это 16-мегапиксельный f/1.7 основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118 градусов и 2-Мп макрообъектив, позволяющий приблизить объект в пять раз по сравнению с обычным объективом. Есть здесь и поддержка лазерного автофокуса.

Motorola анонсировала Moto G8


Moto G8 поставляется с аккумулятором емкостью 4000 мАч, который позволит смартфону работать до 40 часов без подзарядки. Он также имеет 64 ГБ встроенной памяти и поддержку карт microSD объемом до 512 ГБ.

В ближайшие недели смартфон будет доступен доступен в Европе, Латинской Америке, Азии и Австралии. Его цена - $248 или около 16 400 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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