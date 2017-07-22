На конференции Financial Analyst Day американская AMD рассказала о своих ключевых продуктах на ближайшие годы и опубликовала дорожную карту до 2022 года.
В компании отметили, что новая архитектура RDNA 2 обеспечит 50% прирост производительности по сравнению с первым поколением RDNA. А это примерно соответствует разнице между GCN (Polaris/Vega) и RDNA. Вот только, если с двумя последними всё было предельно просто и понятно, то в случае с RDNA 2 компании придётся сильно постараться. Ведь эта архитектура всё также использует 7-нм техпроцесс, и для настолько большого увеличения производительности AMD нужно будет приложить немало усилий.
Кроме того, в AMD наконец-то официально подтвердили, что RDNA 2 получит аппаратную поддержку трассировки лучей. А во время мероприятия был показан очень интересный слайд с новой видеокартой Radeon RX. Её дизайн сильно напоминает Radeon RX 5600 XT, но никаких подробностей о новинке так и не было обнародовано. Хотя некоторые информаторы уверены, что она использует так называемый «большой Navi».
Подтвердили в AMD и то, что с 2020 года GPU компании будут использовать две разные архитектуры. В частности, ускорители для вычислений окажутся построены на архитектуре CDNA, а игровые GPU будут использовать RDNA. Примерно такой же подход применяет и Nvidia, ориентируя Volta и Turing на разные сегменты рынка. Кроме того, ходят слухи, что новый графический процессор AMD Arcturus для ускорителя Radeon Instinct MI100 может стать первым GPU на новейшей архитектуре CDNA.
Если же говорить о сроках, то в AMD обещают, что архитектура RDNA 2 (Navi 2X) и процессоры Zen 3 дебютируют в 2020 году, а RDNA 3 (Navi 3X) и Zen 4 увидят свет в 2021 году.
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