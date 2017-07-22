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AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4

06 марта 2020, 09:54




На конференции Financial Analyst Day американская AMD рассказала о своих ключевых продуктах на ближайшие годы и опубликовала дорожную карту до 2022 года.

AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4


В компании отметили, что новая архитектура RDNA 2 обеспечит 50% прирост производительности по сравнению с первым поколением RDNA. А это примерно соответствует разнице между GCN (Polaris/Vega) и RDNA. Вот только, если с двумя последними всё было предельно просто и понятно, то в случае с RDNA 2 компании придётся сильно постараться. Ведь эта архитектура всё также использует 7-нм техпроцесс, и для настолько большого увеличения производительности AMD нужно будет приложить немало усилий.

AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4


Кроме того, в AMD наконец-то официально подтвердили, что RDNA 2 получит аппаратную поддержку трассировки лучей. А во время мероприятия был показан очень интересный слайд с новой видеокартой Radeon RX. Её дизайн сильно напоминает Radeon RX 5600 XT, но никаких подробностей о новинке так и не было обнародовано. Хотя некоторые информаторы уверены, что она использует так называемый «большой Navi».

AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4


Подтвердили в AMD и то, что с 2020 года GPU компании будут использовать две разные архитектуры. В частности, ускорители для вычислений окажутся построены на архитектуре CDNA, а игровые GPU будут использовать RDNA. Примерно такой же подход применяет и Nvidia, ориентируя Volta и Turing на разные сегменты рынка. Кроме того, ходят слухи, что новый графический процессор AMD Arcturus для ускорителя Radeon Instinct MI100 может стать первым GPU на новейшей архитектуре CDNA.

AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4


Если же говорить о сроках, то в AMD обещают, что архитектура RDNA 2 (Navi 2X) и процессоры Zen 3 дебютируют в 2020 году, а RDNA 3 (Navi 3X) и Zen 4 увидят свет в 2021 году.



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