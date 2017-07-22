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Мини-ПК Intel NUC 11 на Tiger Lake появятся не раньше середины года

06 марта 2020, 12:36




Еще в прошлом году Intel упоминал о грядущем выходе настольных компьютеров NUC 11 на базе процессоров Tiger Lake 11-го поколения. Новые NUC, которые включают в себя недавно представленные проекты Phantom Canyon и Panther Canyon. Предполагается, что они будут оснащены новейшими процессорами Intel Tiger Lake-U с графикой Xe.

Настольные ПК Intel NUC 11 на Tiger Lake


Согласно утечке из дорожной карты Intel, выход серии NUC 11 предполагается в середине 2020 года. Однако сейчас никто не может гарантировать соблюдения сроков из-за эпидемии коронавируса. Также примерно в середине года можно ожидать появления ноутбуков на процессорах Tiger Lake-U.

Настольные ПК Intel NUC 11 на Tiger Lake


На сегодня известны следующие характеристики будущих устройств.

Panther Canyon:

Процессоры: Intel Core i3, Core i5 или Core i7 Tiger Lake-U (28 Вт)
Память: двухканальная DDR4-3200 до 64 ГБ
Графика: Интегрированная Xe
Поддержка памяти Intel Optane: Да (M10)
Накопитель: M.2 NVMe поддерживается
Порты: HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3, Intel 2.5G NIC
Беспроводная связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Phantom Canyon NUC 11:

Процессоры: Intel Core i3, Core i5 или Core i7 Tiger Lake-U (28 Вт).
Память: двухканальная DDR4-3200 до 64 ГБ
Графика: Интегрированная Xe + Дискретная
Поддержка памяти Intel Optane: Да (M10, H10)
Накопитель: M.2 NVMe поддерживается
Порты: HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3, Intel 2.5G NIC
Беспроводная связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0



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