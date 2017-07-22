Новый смартфон Nokia 5G появится в новой серии "бондианы" под названием «Не время умирать» (No Time To Die), которая выйдет на экраны в начале апреля. Эту информацию подтвердила компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia.
Между тем, сам смартфон будет представлен аудитории гораздо раньше - 19 марта на мероприятии в Лондоне, приглашение на которое также было оформлено в стиле Бондины. В новом фильме об агенте Бонде будут показаны три смартфона Nokia - Nokia 7.2, Nokia 3310 и новейший Nokia 5G. Компания также подтвердила, что в фильме будет показан агент Номи в исполнении Лашаны Линч, использующий новое устройство и его возможности на базе 5G.
При этом о самом смартфоне толком ничего не известно. Ранее лишь сообщалось о том, что грядущий Nokia 5G будет в разы дешевле аналогов, а при разработке устройства компания тесно сотрудничает с производителем чипсетов Qualcomm.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".
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