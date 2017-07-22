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Анонс OPPO Find X2: флагман с потрясающим экраном

06 марта 2020, 17:31





Компания OPPO представила свой очередной флагман OPPO Find X2. Этот смартфон отличает изящный дизайн корпуса с черным керамическим покрытием и стеклянным морским. Края смартфона закруглены под углом 67.8°.

Анонс OPPO Find X2


OPPO Find X2 оснащен QHD+ экраном Ultra Vision 120Гц с разрешением 3168*1140 , что обеспечивает возможность отображения более миллиарда цветов. Плотность пикселей 513 ppi, а максимальная яркость экрана в 1200 нит. Высокая частота отклика сенсорной панели в 240 Гц значительно улучшает плавность изображения.

Анонс OPPO Find X2


Что касается камер, то здесь все также на высоком уровне. Find X2 имеет на борту три модуля камер :телеобъектив (13МП), основная камера (48МП) и кинообъектив (12 МП). Основная камера в Find X2 оснащена матрицей Sony IMX586. Благодаря мощному сенсору в сочетании с диафрагмой f/1.7 камера справляется с фото- и видеосъемкой в условиях недостаточного освещения. Смартфон также обладает пятикратным гибридным и двадцатикратным цифровым зумом, что дает возможность приближать объект съемки без потери качества. Также смартфон позволяет записывать видео в формате 4К с 10-битной глубиной цвета.

Под капотом OPPO Find X2 передовая платформа Snapdragon 865. Модель поддерживает UFS 3.0 + TW + HPB нового поколения. Для комфортной работы в сложных сетевых условиях, в том числе в сетях 4G, 5G и WiFi, в Find X2 используется технология OPPO Smart 5G. Устройство способно свободно переключаться между различными стандартами в соответствии с условиями сети.

Анонс OPPO Find X2


Емкость батареи Find X2 составляет 4200 мАч. Также смартфон поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Полный заряд Find X2 достигается примерно за 40 минут.

Оформить предзаказ на новинку можно в период с 06 по 19 марта 2020 года в фирменном интернет-магазине OPPO. Предзаказ оформляется по 100% предоплате. Стоимость смартфона по предзаказу составляет 72 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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