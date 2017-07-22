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Анонс OPPO Watch: смарт-часы с двухчиповой архитектурой

06 марта 2020, 19:14





OPPO представила сегодня свои новые смарт-часы. Новый гаджет компании выходит в качестве конкурента Apple Watch с премиальным дизайном в нескольких размерах. Как и часы Mi, часы OPPO также поддерживают eSIM.

OPPO представила свои новые смарт-часы


Часы OPPO имеют большой 1,91-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 326 ppi и 100% цветовой гаммой DCP-P3. OPPO сделала часы квадратными, потому что в компании считают эту форму наиболее эффективной при отображении информации. Есть три основных варианта часов, версия 44 мм с керамической задней частью и рамкой из алюминиевого сплава, вариант 46 мм с тем же дизайном и еще один вариант 46 мм с корпусом из нержавеющей стали.

OPPO представила свои новые смарт-часы


Гаджет оснащен датчиком сердечного ритма, который способен выявить проблемы в работе сердца. Другие режимы достаточно стандартны для смарт-часов. Часы водонепроницаемы, так что их можно использовать во время плавания.

OPPO представила свои новые смарт-часы


Часы OPPO имеют двухчиповую архитектуру. Таким образом, он поставляется с чипом Snapdragon, а также чипом Apollo3 с низким энергопотреблением. Компания говорит, что двухчиповая архитектура позволяет увеличить срок службы батареи. По существу, чип Apollo3 будет использоваться для питания при менее интенсивных задачах, что позволит сэкономить запас батареи. Часы OPPO будут работать до 40 часов в режиме Smart и до 21 дня в режиме низкой мощности.

Стоимость смарт-часов варьируется в зависимости от размера и материала:

- 41 мм алюминиевый сплав - $216 (около 14500 руб.)
- 46 мм алюминиевый сплав - $289 (около 19000 руб.)
- 46 мм нержавеющая сталь - $361 (около 24000 руб.)



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