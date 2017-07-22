Apple разрабатывает новую функцию, ориентированную на здоровье пользователя, которая в будущем расширит возможности Apple Watch. Речь идет о возможности определять уровень кислорода в крови пользователя. На то что эта функция может появиться в умных часах указывают некоторые фрагменты кода iOS 14.
Нормальный уровнем кислорода в крови считается содержание от 95 до 100%. Если его содержание в организме ниже 80%, это может привести к серьезным нарушениям в работе сердца и мозга.
С этой целью Apple разрабатывает новое уведомление о состоянии здоровья, основанное на жизненно важном измерении. Когда Apple Watch обнаруживает низкое насыщение крови кислородом ниже определенного порога, уведомление инициирует оповещение пользователя, аналогичное текущим уведомлениям о частоте сердечных сокращений .
На данный момент неясно, какое оборудование и программное обеспечение потребуется для обнаружения и уведомления кислорода в крови. Вполне возможно, что в будущем аппаратное обеспечение Apple Watch с watchOS 7, которые должны выйти этой осенью, будет способно определять содержание кислорода.
Также стало известно, что Apple работает на устранением некоторых недостатков в функции ЭКГ на своих текущих устройствах, чтобы достичь более точные результаты при частоте сердечных сокращений от 100 до 120 ударов в минуту.
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