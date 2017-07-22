OPPO за последнее время стал одним из ведущих производителей смартфонов в мире. Недавно компания также запустила линейку мобильных гаджетов, а сегодня китайский производитель намекнул своим поклонникам на скорый запуск собственной линейки Smart TV. Точная дата раскрыта компанией не была, но известно, что запуск новых продуктов придется на вторую половину текущего года.
С запуском своей собственной линейки Smart TV OPPO присоединится к таким компаниям, как Xiaomi, Huawei, Honor , OnePlus, Motorola и Nokia , которые уже имеют свой собственный ассортимент смарт-телевизоров. С другой стороны, Realme, бренд смартфонов, поддерживаемый OPPO, также настроен выходить на этот рынок.
Вице-президент OPPO Лю Бо также заявил, что компания планирует продолжать и расширять работу над продуктами интернета вещей создавая устройства, которые фокусируются на четырех основных сценариях - личном, семейном, командировочном и офисном.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".