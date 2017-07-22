Второй по величине производитель чипов памяти в мире SK Hynix в этом году планирует развивать свое производство CMOS-датчиков. Это означает, что южнокорейский гигант вступит в конкурентную борьбу с Sony и Samsung на рынке датчиков камеры для смартфонов.
К концу первого квартала 2020 года SK Hynix выпустит четыре новых датчика, в том числе два телеобъективных датчика и два сверхширокоугольных датчика, ориентированных на смартфоны среднего и высокого ценового диапазона.
Речь идет о моделях - Hi-1634 и Hi-2021. Это два сверхширокоугольных датчика камеры с разрешением 16 Мп и 20 Мп соответственно. Оба датчика поддерживают технологию quad-пиксель позволяющую совместить 4 пикселя в один для того чтобы получить более яркие и более ясные изображения.
Другие два датчика: Hi-847 и Hi-1337 с разрешением 8 Мп и 13 Мп соответственно. Они способны обеспечить трехкратный оптический зум. SK Hynix также подтвердил, что выпустит датчик камеры 0.8 um 48MP во второй половине 2020 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".