РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

SK Hynix составит конкуренцию Sony и Samsung на рынке датчиков камеры для смартфонов

09 марта 2020, 12:09





Второй по величине производитель чипов памяти в мире SK Hynix в этом году планирует развивать свое производство CMOS-датчиков. Это означает, что южнокорейский гигант вступит в конкурентную борьбу с Sony и Samsung на рынке датчиков камеры для смартфонов.

датчики камеры


К концу первого квартала 2020 года SK Hynix выпустит четыре новых датчика, в том числе два телеобъективных датчика и два сверхширокоугольных датчика, ориентированных на смартфоны среднего и высокого ценового диапазона.

Речь идет о моделях - Hi-1634 и Hi-2021. Это два сверхширокоугольных датчика камеры с разрешением 16 Мп и 20 Мп соответственно. Оба датчика поддерживают технологию quad-пиксель позволяющую совместить 4 пикселя в один для того чтобы получить более яркие и более ясные изображения.

Другие два датчика: Hi-847 и Hi-1337 с разрешением 8 Мп и 13 Мп соответственно. Они способны обеспечить трехкратный оптический зум. SK Hynix также подтвердил, что выпустит датчик камеры 0.8 um 48MP во второй половине 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


Читайте также:

  • Анонс OPPO Find X2: флагман с потрясающим экраном
  • Смартфон Nokia 5G появится в новом фильме про Бонда
  • Анонс Moto G8: средний смартфон, который можно не заряжать двое суток
  • Huawei Mate Xs был распродан в считанные секунды
  • Realme официально представил Realme 6 и Realme 6 Pro

    • следующая новость
    Redmi сумела поместить сканер отпечатков пальцев под ЖК-экран

    предыдущая новость
    OPPO планирует выпуск собственной линейки Smart TV

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший процессорный кулер Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 марта, 2020

    Redmi сумела поместить сканер отпечатков пальцев под ЖК-экран

    SK Hynix составит конкуренцию Sony и Samsung на рынке датчиков камеры для смартфонов

    OPPO планирует выпуск собственной линейки Smart TV

    Слухи: Apple Watch смогут определять уровень кислорода в крови

    6 марта, 2020

    Анонс OPPO Watch: смарт-часы с двухчиповой архитектурой

    Анонс OPPO Find X2: флагман с потрясающим экраном

    TSMC объединился с Broadcom для разработки 5-нм техпроцесса

    Смартфон Nokia 5G появится в новом фильме про Бонда

    Мини-ПК Intel NUC 11 на Tiger Lake появятся не раньше середины года

    AMD рассказала о новейших архитектурах RDNA 2, RDNA 3, Zen 3 и Zen 4

    Анонс Moto G8: средний смартфон, который можно не заряжать двое суток

    5 марта, 2020

    Huawei Mate Xs был распродан в считанные секунды

    Слухи: Redmi Note 9 Pro станет первым смартфоном на чипсете Dimensity 800

    Realme официально представил Realme 6 и Realme 6 Pro

    Samsung QLED серии Q900 и Q950 названы первыми в мире 8K-телевизорами с поддержкой Wi-Fi 6

    Слухи: OnePlus 8 будет поддерживать беспроводную зарядку

    Анонс WD Gold NVMe: новые твердотельные накопители для дата-центров

    Valve намекает на выход Half-Life 3

    Магазины Apple испытывают дефицит из-за коронавируса

    Самый быстрый суперкомпьютер будет оснащаться процессорами AMD EPYC Genoa (Zen 4)

    ССЫЛКИ