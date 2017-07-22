Вице-президент Xiaomi и по совместительству генеральный директор Redmi Лу Вэйбин объявил о заметном прорыве, которого добилась исследовательская и опытно-конструкторская группа компании. Китайский технический гигант сумел встроить сканер отпечатков пальцев под ЖК-экран. В настоящее время эта технология доступна только в OLED-дисплеях, поэтому событие можно считать значительным технологическим прорывом.
Сейчас смартфоны в основном выпускаются со сканером отпечатков пальцев, встроенным под OLED-дисплеи. Это существенно повлияло на рост рынка OLED-дисплеев и привело к падению индустрии ЖК-дисплеев. OLED-дисплеи стоят существенно дороже ЖК, и ими оснащают дорогостоящие устройства. Возможно, что теперь и бюджетные смартфоны также будут оснащать сканированием отпечатков пальцев на дисплее
Компания достигла этого с помощью инфракрасного излучения с помощью пленочных материалов с высоким коэффициентом пропускания. Это значительно улучшило проникновение света и позволило ему проходить через экран, позволяя датчику отпечатков пальцев считывать свои пальцы.
Последствия этого огромны, поскольку рынок ЖК-экранов может увидеть заметный рост в ближайшие месяцы или к следующему году.
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