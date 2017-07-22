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В сеть попали характеристики будущего флагмана Motorola Edge+

09 марта 2020, 19:34





Motorola готовит к выходу на рынок свой первый флагман Motorola Edge+, который будет отличаться по дизайну от смартфонов серии Z. На днях в сеть просочились рендеры телефона, которые продемонстрировали нам, что Motorola Edge+ будет иметь тройную заднюю камеру и камеру для селфи, расположенную в перфорированном дисплее.

В сеть попали характеристики будущего флагмана Motorola Edge+


На днях в сеть также попали характеристики камеры будущего флагмана. Если верить утечке, то главная камера будет 108-мегапиксельной. На борту также будут 16-мегапиксельный датчик и 8-мегапиксельная камера. Что касается фронтальной камеры, то она будет 25-мегапиксельной.

Motorola Edge+ будет оснащен процессором Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, Android 10, водопадным дисплеем с высокой частотой обновления, аудиоразъемом и емкостью батареи, которая превышает 5000 мАч. О точных датах выхода устройства на рынок ничего не известно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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