Apple готовит к выходу на рынок новые наушники Powerbeats 4. В конце прошлого месяца в сеть попали рендеры будущих наушников, которые дали общественности лишь смутное представление о дизайне будущих наушников. Однако сегодняшняя утечка дает более четкое представление о дизайне и цветовой гамме.
Четвертая итерация в линейке Powerbeats выглядит идентично прошлогодней Powerbeats Pro, но с физическим проводом, соединяющим два наушника. В правом из них есть регулятор громкости, а в левом, как представляется, размещена кнопка power/voice assistant.
По слухам, новая версия принесет Apple звуковой чип H1, до 15 часов службы батареи и улучшенный более прочный дизайн. Существенно быстрее будет скорость зарядки - от пяти минут заряда наушники смогут работать почти час. Загадкой остается лишь тот факт, будут ли новые Powerbeats оснащены разъемом Type-C.
Powerbeats 4 будет поставляться в белом, черном и красном цветах. Пока нет никакой информации о ценах на устройство, но можно ожидать, что они не будут стоить дороже Powerbeats 3.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".