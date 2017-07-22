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Выход новых процессоров Intel может быть отложен из-за коронавируса

10 марта 2020, 08:48




Коронавирус продолжает наносить ощутимый ущерб мировой экономике, нарушая одну за другой цепи поставок в технологической отрасли, и влияя на отмену крупных международных отраслевых мероприятий. В связи с этим на неопределенный срок откладывается и выход на рынок новых продуктов.

На этот раз последствия коронавируса могут коснуться выхода на рынок новых процессоров от Intel. Недавняя утечка некоторой внутренней информации компании говорит о том, что производитель сомневается на счет конкретной даты выхода в свет процессоров Intel Core десятого поколения, несмотря на то что изначально их релиз был запланирован на апрель.

intel core i5-10400


Вспышка коронавируса вызывает проблемы в цепочке поставок партнеров Intel, и у компании нет никакого резона выпускать чипы "на волю", если ее партнеры не способны будут производить совместимые с ними материнские платы.

Тем не менее, ранее запланированные даты пока что актуальные, и можно предположить, что Intel проведет общее представления чипов 13 апреля, постепенно анонсируя новые процессоры вплоть до 26 июня, и каждый из них получит свою дату окончания эмбарго.

Ранее в сеть попали фотографии грядущего Intel Core i5-10400. Ожидается, что этот чип будет иметь шесть ядер и 12 потоков и работать на базовой частоте 2,9 ГГц с повышением до 4 ГГц. Также сообщается, что он будет оснащен TDP мощностью 65 Вт, хотя также известно, что TDP Intel не являются показателем максимального энергопотребления.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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