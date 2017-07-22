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Acer представила быстрые игровые мониторы Predator с частотой обновления 240 Гц

10 марта 2020, 09:59




Компания Acer объявила о выпуске двух новых игровых мониторов серии Predator с ультрабыстрыми IPS-панелями с частотой обновления 240 Гц. Новые мониторы получили непроизносимые имена Predator XB253QGXbmiiprzx и Predator XB273GXbmiiprzx, отличаясь друг от друга не только диагональю экрана, но и некоторыми другими ключевыми особенностями.

Acer представила быстрые игровые мониторы Predator


В частности, 27-дюймовый Acer Predator XB273GXbmiiprzx имеет яркость 350 кд/м2 с увеличением до 400 кд/м2 в режиме HDR, а 24,5-дюймовый Predator XB253QGXbmiiprzx получил яркость 400 кд/м2. При этом обе модели могут похвастаться сертификатом Display HDR400, имеют очень небольшое время отклика в 1 мс (от серого к серому) и поддерживают технологии VESA Adaptive-Sync и Nvidia G-Sync. Хотя режим OverDrive позволяет уменьшить время отклика 27-дюймовой модели до 0,1 мс, против 0,5 мс у 24,5-дюймового монитора.

Обе модели получили разрешение 1920х1080 пикселей и 99% охват цветового пространства sRGB. Они оснащаются портом DisplayPort 1.2a, двумя HDMI 2.0b и 4-портовым концентратором USB 3.0. Есть в них и 3,5-мм аудиоразъём вместе с парой 2-Вт динамиков.

24,5-дюймовый Predator XB253QGXbmiiprzx можно будет купить по предполагаемой цене в $430 (29 000 рублей), а 27-дюймовый Predator XB273GXbmiiprzx получит ценник в районе $500 (33 800 рублей).



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