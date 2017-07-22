Компания MMD, выпускающая мониторы под брендом Philips, объявила о выходе на российский рынок нового 34-дюймового ЖК-монитора Philips 346P1CRH с целым рядом интересных функций.
Philips 346P1CRH построен на изогнутой панели с разрешением 3440x1440 пикселей, соотношением сторон 21:9 и сертификатом VESA DisplayHDR 400. Он имеет широкие углы обзора по вертикали и горизонтали в 178° и поддерживает технологию Adaptive Sync. А это делает новинку универсальным решением как для работы, так и для отдыха.
Сертификация TUV помогает снизить усталость глаз, удобная всплывающая веб-камера Windows Hello поддерживает технологию распознавания лиц, а датчики LightSensor и PowerSensor помогут сэкономить до 70% затрат на электроэнергию. В мониторе предусмотрены разъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2, RJ45 и встроенная док-станция USB-C с подачей питания. Встроенный KVM-переключатель MultiClient позволяет управлять сразу двумя ПК с помощью одного комплекта из клавиатуры, мыши и монитора.
Philips 346P1CRH появится в России в марте 2020 года по ориентировочной цене 49 479 рублей.
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