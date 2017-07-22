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Анонс Philips 346P1CRH: универсальный изогнутый монитор с док-станцией USB-C

10 марта 2020, 11:03




Компания MMD, выпускающая мониторы под брендом Philips, объявила о выходе на российский рынок нового 34-дюймового ЖК-монитора Philips 346P1CRH с целым рядом интересных функций.

Анонс Philips 346P1CRH


Philips 346P1CRH построен на изогнутой панели с разрешением 3440x1440 пикселей, соотношением сторон 21:9 и сертификатом VESA DisplayHDR 400. Он имеет широкие углы обзора по вертикали и горизонтали в 178° и поддерживает технологию Adaptive Sync. А это делает новинку универсальным решением как для работы, так и для отдыха.

Сертификация TUV помогает снизить усталость глаз, удобная всплывающая веб-камера Windows Hello поддерживает технологию распознавания лиц, а датчики LightSensor и PowerSensor помогут сэкономить до 70% затрат на электроэнергию. В мониторе предусмотрены разъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2, RJ45 и встроенная док-станция USB-C с подачей питания. Встроенный KVM-переключатель MultiClient позволяет управлять сразу двумя ПК с помощью одного комплекта из клавиатуры, мыши и монитора.

Philips 346P1CRH появится в России в марте 2020 года по ориентировочной цене 49 479 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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